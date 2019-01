Containerbedrijf MSC zoekt met sonar naar overboord geslagen lading

De rederij achter het containerschip dat gisteren een deel van zijn vracht verloor boven het Waddeneiland Borkum zegt er alles aan te doen om de schade te beperken. Containervervoerder Mediterranean Shipping Company (MSC), dat is gevestigd in Zwitserland, schrijft in een verklaring dat het een bergingsbedrijf heeft ingeschakeld om de containers en spullen op te sporen en uit zee te vissen.

Daarbij worden ook gespecialiseerde schepen met sonar ingezet. Informatie over de containers die in zee zijn gevallen, geeft het bedrijf niet. Het schip, de MSC Zoe, verloor volgens de Nederlandse Kustwacht 270 containers. In zeker drie daarvan zitten gevaarlijke stoffen. De kustwacht heeft de registratienummers bekendgemaakt. Mensen die ze tegenkomen, wordt geadviseerd ze niet aan te raken en 112 te bellen.