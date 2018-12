Aantal incidenten rond jaarwisseling in vijf jaar afgenomen

Het aantal incidenten dat de politie registreerde over de jaarwisseling is de afgelopen jaren verder gedaald. In vijf jaar tijd nam het aantal incidenten met ongeveer een derde af.

Bij de Oud-en-Nieuwviering van 2013/2014 waren er 12.618 incidenten. Daarna waren het er elk jaar minder. De afgelopen jaarwisseling waren het er zo'n 8130, meldt datajournalistiek-bureau LocalFocus, dat de cijfers opvroeg bij de politie.

Op 1 januari bleek na een inventarisatie bij de verschillende regio's ook al dat het een relatief rustige jaarwisseling was. De incidenten liepen qua aard en ernst uiteen. De meeste meldingen gingen over het afsteken van vuurwerk (2681) en het plegen van vernielingen (1618). Het aantal mishandelingen en bedreigingen bleef nagenoeg gelijk, met zo'n 1500 incidenten.

In de steden Rotterdam en Den Haag waren er relatief veel problemen. In Amsterdam was de jaarwisseling juist relatief rustig.