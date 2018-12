'Amerikaans vertrek uit Syrië drijft Koerden in handen van Assad'

Het Syrische leger claimt de Koerdische milities in Noord-Syrië te hulp te zijn gekomen. De Koerdische strijders hadden de Syrische premier Assad om bescherming gevraagd tegen het Turkse leger. "Dat is spelen met vuur", zegt journalist en Midden-Oostendeskundige Abdou Bouzerda. "Maar voor de Koerden wel de minst slechte optie."

Het ligt voor de hand dat Assad strenge eisen zal stellen in ruil voor militaire hulp. Bijvoorbeeld de teruggave van een aanzienlijk deel van het noordoosten van Syrië - dat de Koerdische YPG met Amerikaanse steun heeft veroverd op IS. Ook de Koerdische droom van autonoom bestuur binnen Syrië lijkt uiteen te spatten.

'Grote vraagtekens'

"Een van de Koerdische leiders heeft al gezegd dat ze heel veel gebied zullen moeten opgeven", zegt Bouzerda in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Er zijn grote vraagtekens over wat ze over zullen houden."

Maar de YPG staat met zijn rug tegen de muur. Hun belangrijkste bondgenoot de VS trekt al zijn troepen terug uit Syrië, maakte president Trump onlangs bekend. En de Turkse president Erdogan had al gedreigd met een nieuw offensief tegen Koerdische milities in Syrië. Ankara ziet de YPG als verlengstuk van de PPK en als een terroristische groepering.

"Het belangrijkste doel van de Turkse overheid is dat de YPG verdwijnt van de grens met Turkije", zegt Turkije-correspondent Lucas Waagmeester. De Syrisch-Turkse grens is zo'n 800 kilometer lang. Koerdische strijders hebben het grootste gedeelte daarvan aan de Syrische kant in handen.