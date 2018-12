Koerden boos om terugtrekken VS: 'Het voelt als verraad'

Barack Obama besloot vier jaar geleden troepen te sturen naar de brandhaard in Syrië. Dat Trump daar nu een punt achter wil zetten, komt als een verrassing voor velen. Hij wil alle 2000 Amerikaanse soldaten terugtrekken, misschien al binnen 30 dagen.

"Vorige week dreigde Erdogan Noord-Syrië aan te vallen. Gisteren kondigde Trump aan zich terug te trekken De timing met het aankondigen van de operatie en ook het besluit van Trump: het lijkt alsof Trump Erdogan de vrije hand wil geven", zegt Peshmerge.

"Het is heel pijnlijk. De Koerden hebben het vuile werk gedaan, we hebben tegen IS gevochten. Niet alleen voor onszelf, maar voor de hele wereld. Als bondgenoot van Amerika en het Westen. Als de Amerikanen zich echt terugtrekken voelt dat als verraad."

Afrin

Turkije heeft al meerdere keren gedreigd met een aanval. Korteweg maakt zich zorgen om de gevolgen voor de bewoners van Noord-Syrië, volgens haar zo'n 3 miljoen mensen, onder wie 300.000 kinderen. Ze gaat ervan uit dat het Turkse leger zal aanvallen zodra de Amerikanen weg zijn uit het gebied. "Als we Afrin als voorbeeld nemen, kan ik moeilijk een andere aanname doen."

Het Turkse leger viel begin dit jaar samen met het Vrije Syrische leger de Koerdische stad Afrin in Noord Syrie binnen, vlak over de Turkse grens. Volgens de Turkse president Erdogan een gerechtvaardigde actie, omdat er 'terroristische organisaties' gelieerd aan de PKK actief zouden zijn.

Peshmerge sluit zich aan bij Korteweg. "We hebben gezien wat er in Afrin gebeurde. Dat is nu bijna een mini-staatje van jihadisten. Die hebben de vrije hand: ze roven, moorden, kidnappen. Als wij dit niet voorkomen kunnen we ook iets vergelijkbaars verwachten in het hele noorden van Syrië."