Syrisch leger claimt inname stad Manbij, kort na hulpvraag van Koerden

Het Syrisch regeringsleger zegt dat het de noordelijke stad Manbij is binnengetrokken en daar de Syrische vlag heeft gehesen. De claim komt kort nadat de Koerdische YPG-militie president Assad had gevraagd te helpen bij de verdediging van de Syrische stad tegen Turkije.

Dat land maakte onlangs bekend dat het een offensief voorbereidt tegen de "terroristen" in Manbij. Daarmee doelde Turkije op de Koerdische strijders in de grensstreek.

Het Syrische leger zegt dat de inname een reactie is op hulpkreten van de inwoners van Manbij. Het leger belooft hen veiligheid.

Rusland, een belangrijke bondgenoot van Syrië, is blij dat Manbij weer onder controle van Damascus staat. "Dit is een positieve ontwikkeling", zegt een woordvoerder van het Kremlin.

Amerikaanse troepen

Dat de troepen van Assad de stad hebben kunnen innemen, betekent dat de Koerden en de Syrische regering met elkaar samenwerken. Wat de gevolgen van dat verbond zijn voor Amerikaanse militairen in de regio is nog onduidelijk.

De Koerdische milities in de grensstreek werden gesteund door de Verenigde Staten in de strijd tegen IS, maar president Trump kondigde vorige week aan dat hij de Amerikaanse militairen zal terugtrekken. Daarop zeggen veel Koerden dat ze zich in de steek gelaten voelen.