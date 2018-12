Macron betreurt Syrië-besluit Trump: 'Een bondgenoot moet betrouwbaar zijn'

De Franse president Macron betreurt het besluit van president Trump om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië zeer. "Bondgenoten zijn betekent schouder aan schouder vechten", benadrukt Macron. "Een bondgenoot zou betrouwbaar moeten zijn."

Woensdag kondigde Trump aan dat de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen in Syrië zo snel mogelijk worden teruggetrokken. Direct na Trumps aankondiging liet het Élysée al weten dat de Franse militairen in Syrië niet worden teruggetrokken. Volgens president Trump is IS volledig verslagen, maar dat wordt tegengesproken door zijn eigen adviseurs. Ook de Franse regering zegt dat het gevaar van terreurbeweging Islamitische Staat in Syrië nog niet is geweken.

'Op onszelf aangewezen'

Macron staat niet alleen in zijn kritiek op de betrouwbaarheid van de VS als bondgenoot. Eerder zei de Franse minister van Europese Zaken Loiseau al dat het besluit van Trump laat zien "dat we in de eerste plaats op onszelf zijn aangewezen".

De Koerdische strijders in het noorden van Syrië, die belangrijke bondgenoten waren van de Amerikanen in de strijd tegen IS, voelen zich in de steek gelaten. Zij riepen Frankrijk gisteren op een actievere rol te spelen in het land nu Trump de militairen terugtrekt. "Ik roep iedereen op om niet te vergeten dat we veel aan hen te danken hebben", zei Macron over de Koerdische bijdrage aan de strijd tegen de terreurgroep.

Vanuit zijn eigen gelederen kreeg de president ook veel kritiek op de terugtrekking, onder meer van Republikeinen in de senaat. Zijn minister van Defensie Mattis kondigde zijn ontslag aan na Trumps besluit en ook de Amerikaanse speciale gezant voor de internationale coalitie tegen IS stapte op. Die laatste noemde het kort voor Trumps aankondiging nog roekeloos om IS als verslagen te beschouwen.