Frankrijk houdt troepen in Syrië, "want IS blijft gevaar"

Frankrijk trekt in tegenstelling tot de Verenigde Staten zijn troepen niet terug uit Syrië. Terwijl president Trump gisteren meldde dat IS compleet is verslagen en dat de Amerikanen zich om die reden terugtrekken, laat de Franse regering weten dat de duizend Franse militairen in Syrië blijven.

Volgens Parijs gaat er nog altijd gevaar uit van IS in Syrië. Franse diplomaten zeiden vandaag dat de Amerikaanse terugtrekking als een verrassing voor de Franse regering is gekomen. Vandaag was er contact tussen president Macron en Trump, maar onbekend is wat dat heeft opgeleverd.

De Franse minister van Europese Zaken, Nathalie Loiseau, zegt dat deze ontwikkeling nog eens aantoont "dat we in de eerste plaats op onszelf zijn aangewezen", en dat de strijd tegen IS van essentiële betekenis blijft. Haar collega Florence Parly op Defensie zegt dat IS is verzwakt, maar dat de strijd nog lang niet voorbij is.

De Koerdische strijdkrachten in Syrië, een loyale bondgenoot van de VS, hebben teleurgesteld gereageerd op de Amerikaanse terugtrekking. Die kan gevaarlijke gevolgen hebben zoals destabilisering van de regio, staat in een Koerdische verklaring.

President Poetin zei vandaag op zijn jaarlijkse uitgebreide persconferentie in Moskou dat de constatering van president Trump correct is.

Standpunt Nederland

Minister Blok van Buitenlandse Zaken denkt dat het vertrek van de Amerikanen ingrijpende gevolgen kan hebben. Hij houdt rekening met een verschuiving in de machtsverhoudingen en mogelijk ook nieuwe gevechten. Minister Bijleveld van Defensie zei onlangs in de Kamer dat er nog enkele duizenden IS-strijders in Irak en Syrië zijn, en dat IS elk moment weer de kop kan opsteken.

Nederland is op ambtelijk niveau "beknopt" op de hoogte gesteld van de Amerikaanse terugtrekking, die Trump op Twitter aankondigde. Over de gevolgen van het Amerikaanse besluit volgt overleg met de bondgenoten.

Het stond al vast dat de Nederlandse inzet van F-16's tegen IS in Syrië en Irak eind dit jaar wordt beëindigd.