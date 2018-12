Syrische Koerden doen beroep op Frankrijk

Hoge vertegenwoordigers van de Koerden in Syrië hebben in Parijs een beroep gedaan op de Franse regering om een actievere rol te spelen in Syrië, nu de Amerikanen zich uit het land terugtrekken.

De Koerden waarschuwen dat ze misschien niet langer in staat zijn om IS-strijders gevangen te houden, als de situatie in Syrië uit de hand loopt. Ze zeggen dat ze mogelijk gedwongen worden troepen te verplaatsen van de frontlinie met IS naar de grens met Turkije, om zich voor te bereiden op een Turkse inval.

Rol Turkije

Volgens de Koerden hebben de Fransen de morele verantwoordelijkheid om Turkije af te houden van een aanval op de Koerden in Syrië. Namens de voornamelijk Koerdische Syrische Democratische Raad waren Ilham Ahmed en Riad Darar aanwezig in Parijs.

Het besluit van president Trump om de troepen terug te trekken uit Syrië stuit op onbegrip bij de bondgenoten van de Amerikanen, maar niet bij Turkije. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu hoopt dat de terugtrekking gecoördineerd verloopt. Hij zei erbij dat alle landen waakzaam moeten blijven over IS.

Cavusoglu waarschuwde ook dat door de terugtrekking een vacuüm kan ontstaan dat gevuld zou kunnen worden door terroristische organisaties. Hij bedoelt daar waarschijnlijk Koerdische groeperingen mee.

Aanval IS

Vanuit Libanon melden medewerkers van de Syrische Democratische Strijdkrachten dat IS een hevge aanval heeft gelanceerd op Hajin in het zuidoosten van Syrië. De stad is ten dele op IS heroverd door de Koerden.

De Koerden waren een belangrijke Amerikaanse bondgenoot in Syrië als buffer tegen IS, maar zij voelen zich door de aanstaande terugtrekking in de steek gelaten.