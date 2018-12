Amerikaanse gezant houdt het voor gezien na Trumps Syrië-besluit

Het abrupte besluit van president Trump tot een Amerikaanse terugtrekking uit Syrië heeft nu ook geleid tot het vertrek van de speciale Amerikaanse gezant voor de internationale coalitie tegen IS, Brett McGurk. Deze week nam minister van Defensie Mattis ook al ontslag uit onvrede over het beleid van president Trump.

Anderhalve week geleden zei McGurk nog dat het roekeloos is om IS als verslagen te beschouwen en dat het om die reden onverstandig zou zijn de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Inmiddels heeft de president het vertrek van de troepen aangekondigd. Een beslissing waarmee hij volgens de Amerikaanse pers het advies van zijn naaste medewerkers en ministers negeerde. Veel leden van het Amerikaanse Congres hebben Trumps besluit overhaast en gevaarlijk genoemd.

Gezant van Obama

McGurk werd in 2015 door president Obama aangesteld als zijn gezant voor de internationale coalitie in de strijd tegen IS. Hij behield die post op verzoek van president Trump.

In zijn ontslagbrief schrijft McGurk dat IS in Syrië weliswaar verzwakt is, maar nog niet verslagen. Een Amerikaanse terugtrekking uit Syrië is in zijn ogen voorbarig en creëert omstandigheden waarin IS weer sterker kan worden.

McGurk vertrekt op 31 december. Zijn plan was om midden februari het gezantschap op te geven, maar volgens een functionaris wil hij de resterende tijd niet meer volmaken, gezien Trumps plotselinge besluit en het vertrek van minister Mattis.

Centrale Bank

In de week dat Mattis en McGurk opstapten gaat ook het gerucht dat Trump overweegt voorzitter Jerome Powell van het Amerikaanse stelsel van centrale banken te ontslaan. Volgens verscheidene bronnen heeft de president intern al zijn voornemen uitgesproken zich van Powell te ontdoen.

Trumps onvrede met Powell heeft te maken met de renteverhogingen die Powell heeft doorgevoerd. Woensdag nog schroefde de Fed-voorzitter de rente op van 2 naar 2,25 procent. De verliezen op de effectenbeurs van de afgelopen maanden zouden Trump erin gesterkt hebben dat Powell het veld moet ruimen. Trump wees in de eerste periode van zijn presidentschap steeds naar de stijgende koersen op de effectenbeurzen als teken van zijn succesvolle beleid.

'Onafhankelijk'

Trump benoemde Powell in februari. Een ontslag van Powell zou ongekend zijn. Volgens persbureau Bloomberg waarschuwen medewerkers Trump dat een ontslag desastreus uit zal pakken. Niet alleen komt dan de onafhankelijke positie van de voorzitter van de centrale bank op de tocht te staan, ook leidt het waarschijnlijk tot verdere koersdalingen.

Daarnaast is het de vraag of de president überhaupt de voorzitter van het stelsel van centrale banken kan ontslaan.

In het verleden bleek het steeds zo te zijn dat kritiek van de president op een hoge functionaris de inleiding bleek tot een daadwerkelijk ontslag. Zo ging het bijvoorbeeld met de ministers Tillerson en Sessions, FBI-directeur Comey en stafchef John Kelly van het Witte Huis.