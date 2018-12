Meer kerstshoppers dan gele hesjes in het centrum van Parijs

Het protest van betogers in gele hesjes in Frankrijk lijkt steeds meer te verwateren. Voor de zesde zaterdag op rij gingen mensen de straat op om aandacht te vragen voor de kosten van levensonderhoud en sociale ongelijkheid, maar het waren er opnieuw minder dan een week geleden. Op wat incidentele schermutselingen na verliepen de betogingen rustig.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren er in heel Frankrijk ongeveer 24.000 gele hesjes op straat. De politie in Parijs zegt dat het aantal in de hoofdstad uitkwam op hooguit 2000. In Parijs werden 109 mensen opgepakt omdat ze bevelen van de politie negeerden. Aan een kleine betoging bij het presidentieel paleis maakte de politie met traangas, een waterkanon en wapenstokken een eind.

Onder de arrestanten was volgens Franse media ook Eric Drouet, een van de kopstukken van de protestbeweging. Hij zou zijn gearresteerd vanwege het illegaal organiseren van een demonstratie op de openbare weg en verboden wapenbezit.

Louvre en Eiffeltoren

Omdat actievoerders hadden gezegd dat er ook een betoging zou zijn bij het paleis van Versailles bleef het kasteel vandaag uit voorzorg dicht. Uiteindelijk kwam er maar een klein groepje gele hesjes opdagen.

Andere toeristische trekpleisters, zoals het Louvre en de Eiffeltoren, die een paar weken geleden op zaterdag dicht bleven, waren vandaag open. Op de Champs Élysées en andere grote boulevards waren de hele dag meer kerstshoppers dan gele hesjes te zien.

Op andere plaatsen in Frankrijk waren er wegblokkades, onder meer bij de grens met België. Bij een blokkade op een rotonde bij Perpignan kwam gisteravond een automobilist om toen hij op een stilstaande vrachtwagen botste.

Toezeggingen Macron

Dat het zaterdagse protest lijkt af te lopen, heeft mogelijk te maken met de toezeggingen die president Macron heeft gedaan om aan de boosheid van veel Fransen tegemoet te komen en een aantal tariefsverhogingen uit te stellen of te schrappen.