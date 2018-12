16-jarige Humeyra na laatste afscheid in Turkije begraven

Volgens RTL Nieuws sprak de plaatselijke imam. "We willen leven in een wereld waarin vrouwen niet worden mishandeld en niet worden gebruikt als voorwerpen. We kunnen dit soort kwaad voorkomen."

De afgelopen dagen werd Humeyra al herdacht in Nederland. Woensdag kwamen leraren, leerlingen en hun ouders samen voor het meisje op haar school, het Designcollege in Rotterdam-West. Gisteren kwamen honderden mensen bij elkaar om een dodengebed te houden in de Mevlana Moskee.