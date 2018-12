Onderzoek naar optreden reclassering en politie in zaak-Humeyra

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar het optreden van Reclassering Nederland en de politie Rotterdam in de aanloop naar de dood van Humeyra. Het meisje van 16 werd dinsdag doodgeschoten bij haar school.

Kort na de moord werd Humeyra's ex-vriend 31-jarige Bekir E. aangehouden. Hij was onlangs veroordeeld voor de bedreiging en mishandeling van de scholiere. E. stond onder toezicht van de reclassering en had een contactverbod.

Het meisje had vorige week nog aangifte tegen hem gedaan vanwege stalking. Zij zou dinsdagmiddag daarover met de politie in gesprek gaan. Kort voor de afspraak werd ze vermoord.

Publiceert plan van aanpak

De inspectie gaat onderzoeken hoe de reclassering en de politie hun taken hebben uitgevoerd tot het moment van het incident. Indien nodig betrekken ze ook andere instanties in het onderzoek.

De inspectie benadrukt dat het geen strafrechtelijk onderzoek is en publiceert binnenkort een plan van aanpak.

E. is in het verleden veroordeeld voor geweld tegen meerdere personen. De reclassering concludeerde in augustus dat hij zich keer op keer schuldig maakt aan relationeel geweld. Hij is zwakbegaafd en drinkt en blowt veel.

E. had een relatie met Humeyra en bleef haar lastigvallen nadat ze het had uitgemaakt. Hij zou in mei ook al eens hebben gezegd dat hij haar wilde vermoorden. De rechtbank bepaalde gisteren dat hij nog zeker twee weken blijft vastzitten.

Verschrikkelijk

Minister Grapperhaus vindt het "heel begrijpelijk" dat los van het strafrechtelijk onderzoek rustig en grondig bekeken wordt wat er allemaal is gebeurd. Hij benadrukt dat de inspectie onafhankelijk is en zelf tot het onderzoek heeft besloten.

De minister vindt wat het meisje is overkomen schokkend. "Een meisje van 16 dat in haar school wordt doodgeschoten. Dit is misschien wel het verschrikkelijkste wat ik het afgelopen jaar op mijn ministerie heb meegemaakt."

Grapperhaus wil niet speculeren over de zaak. "Daar hebben we als samenleving niets aan en dat vind ik ook kwetsend voor de nabestaanden en de klasgenoten van dat meisje."