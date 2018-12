Tweede Kamer neemt Klimaatwet aan

In de wet staat onder meer dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd moet zijn en in 2030 met 49 procent. In de wet is ook een jaarlijkse 'klimaatdag' opgenomen. Op die dag in oktober moet het kabinet met een klimaatnota komen en het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert of we op de juiste weg zijn.