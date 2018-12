Nederlanders willen het liefst het hele jaar de wintertijd

Flitspeiling

Bijna 2000 Nederlanders hebben de vragenlijst ingevuld. In eerste instantie werd gevraagd naar de spontane mening: de mening over de zomertijd, wintertijd en het halfjaarlijks verzetten van de klok, zonder verdere informatie over voor- en nadelen.

Daarna zijn de respondenten geïnformeerd over de gevolgen van altijd zomertijd, altijd wintertijd, of het blijven verzetten van de klok, zoals de lengte van de langste en kortste dag: de geholpen mening. Als laatste kregen ze een aantal mogelijke voor- en nadelen voorgelegd en moesten zij bepalen of zij deze als voor- of nadeel zien: de uitgebreide afweging.

Het resultaat na de uitgebreide afweging laat zien dat 41 procent van de respondenten positief is over het invoeren van de standaardtijd. Daartegenover is 27 procent voor het invoeren van de zomertijd. 24 procent is voor het blijven verzetten van de klok.