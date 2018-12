Een op de drie taalscholen fraudeert met inburgeringslessen

Het afgelopen halfjaar is het aantal meldingen van fraude bij taalscholen fors toegenomen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meldt dat 87 van de 227 taalscholen "op meerdere manieren ernstig misbruik maken van publieke gelden en kwetsbare inburgeraars".

Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat taalscholen makkelijk misbruik kunnen maken van inburgeraars die de taal nog niet spreken en de weg niet kennen. Hij noemt iedere vorm van fraude onacceptabel. "Malafide taalscholen kunnen misbruik maken van deze zwakke positie van de inburgeraar en helaas gebeurt dat ook."

Koolmees vindt de recente toename in meldingen van fraude schrijnend, "omdat het hier om een extra kwetsbare groep gaat".

Samenspannen

Immigranten in Nederland moeten binnen drie jaar na aankomst een inburgeringsexamen doen, waarna ze een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Ze kunnen voor de lessen een lening van maximaal 10.000 euro krijgen, en met dat geld wordt aan beide kanten flink gefraudeerd, blijkt nu. "In sommige gevallen is het ook mogelijk voor inburgeraar en taalschool om samen te spannen", staat in de brief.

Minister Koolmees wil strengere procedures voor taalscholen en immigranten die een inburgeringsexamen moeten doen. Zo wordt het leenstelsel afgeschaft en krijgen gemeenten een grotere "regierol".

Koolmees had al eerder gezegd dat het systeem op de schop moet en kwam toen al met maatregelen.