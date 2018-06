'Nieuwkomers op eigen houtje laten inburgeren werkt niet'

Het inburgeren gaat binnenkort op de schop, en dat is ook hard nodig, staat in een nieuw rapport. Nieuwkomers zijn nu verantwoordelijk voor hun eigen inburgering, maar voor een groot deel van hen is dat een te lastige opgave. Bovendien is het stelsel vooral gericht op straffen en niet op stimuleren.

Onderzoeksbureau Significant deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek naar de inburgeringswet die sinds 2013 van kracht is. Zelfstandigheid is een van de uitgangspunten van de wet, maar in de praktijk is dat in veel gevallen niet realistisch, concluderen de onderzoekers.

Zo moeten inburgeraars nu zelf een geschikte cursus kiezen, maar is het voor hen lastig om in het aanbod de goede en slechte cursussen van elkaar te onderscheiden. Juist doordat ze de Nederlandse taal nog niet spreken. Bovendien worden aanbieders van de cursussen niet geprikkeld om goede kwaliteit te leveren.