Turkije pakt weer ruim honderd man op om banden 'terroristen'

Justitie in Turkije heeft 111 arrestatiebevelen uitgevaardigd voor militairen en burgers die verdacht worden van banden met een terroristische organisatie. Vanmiddag waren al tientallen mensen opgepakt en vastgezet, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Vorige week werden om dezelfde reden al 421 mensen gevangengezet.

Sinds de couppoging in de zomer van 2016 zijn dergelijke arrestatiegolven gebruikelijk in Turkije. President Erdogan beschuldigt geestelijke Fethullah Gülen ervan de couppoging te hebben georganiseerd.

Gülen zelf is al lang geleden uitgeweken naar de VS, maar volgens Erdogan beschikt hij over een uitgebreid netwerk in Turkije en daarbuiten. Zijn organisatie zou diep geïnfiltreerd zijn in het leger, de politie en de rechterlijke macht, en erop uit zijn om uiteindelijk de macht over te nemen.

Sinds juli 2016 zijn volgens officiële cijfers 218.000 mensen opgepakt, van wie er inmiddels 16.600 zijn veroordeeld. Ruim 140.000 mensen zijn uit overheidsdienst ontslagen.