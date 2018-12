Wekdienst 17/12: Ajax hoort tegenstander en Michelin deelt sterren uit

En dan nog even dit:

Slagroom, koffie, thee, chocolade, Ardenner-paté, ragout: voor veel werknemers klinkt het vertrouwd, want dit is vaak de inhoud van het kerstpakket. Naar schatting 5,5 miljoen mensen krijgen deze dagen een blijk van waardering van de baas.

De waarde van een kerstpakket stijgt: in 2014 kostte een kerstpakket gemiddeld 41 euro, inmiddels is dat opgelopen tot 47 euro.

Wel ziet de branche een bedreiging in de opkomst van de cadeaukaart, zegt Arjan de Knegt van branchevereniging Platform Promotional Products. "Gelukkig horen wij wel terug dat werknemers die zo'n kaart krijgen, toch vaak denken: 'Het bedrijf had zeker geen zin om zich te verdiepen in het fenomeen kerstpakket. Met een bon maakt een bedrijf zich er een beetje makkelijk vanaf."