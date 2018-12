Canada zoekt manier om van wapendeal met Saudiërs af te komen

De Canadese premier Trudeau zoekt naar een manier om van een grote wapendeal met Saudi-Arabië af te komen. Dat zei hij in een interview met de omroep CTV.

Met de deal is meer dan 11 miljard euro gemoeid. Eerder zei Trudeau dat het schrappen van de deal grote gevolgen zou hebben. In Canada worden gepantserde voertuigen gemaakt en als de deal wordt opgezegd, kan dat veel banen kosten. Ook zou het kunnen leiden tot hoge boetes vanwege contractbreuk.

Kashoggi en Jemen

De overeenkomst kan rekenen op veel kritiek vanuit de politiek, vanwege de Saudische betrokkenheid bij de moord op journalist Kashoggi en de oorlog in Jemen waarin Saudi-Arabië een grote rol speelt.

Trudeau zegt daarover dat de wapendeal een erfenis is van zijn voorganger, oud-premier Harper. Die is lid van de Conservatieve Partij. Trudeau is een liberaal.

"Wij zijn bezig met de uitvoervergunningen om te proberen en te zien of er een manier is om deze voertuigen niet meer te exporteren naar Saudi-Arabië." Hij ging er in het interview niet verder op in.

Dat premier Trudeau met de miljardendeal in zijn maag zit, bleek een maand geleden ook al. Toen zei hij dat Canada de export van defensiematerieel kan bevriezen als blijkt dat het door de Saudiërs wordt misbruikt.