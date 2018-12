Cambodja neemt 3200 kilo aan slagtanden in beslag

De douane in Cambodja heeft meer dan 3,2 ton aan slagtanden van olifanten in beslag genomen. Het is een van de grootste vangsten in het land ooit. De 1026 slagtanden werden gisteren ontdekt in de haven van de hoofdstad Phnom Penh.

Het ivoor lag in een container verborgen tussen een lading marmer en was afkomstig uit Mozambique.

De internationale handel in ivoor is verboden, maar er wordt veel gesmokkeld. In landen als China en Vietnam is vraag naar ivoor, onder meer om er beeldjes van te maken.

Cambodja is een belangrijke doorvoerhaven van illegaal ivoor uit Afrika geworden, sinds de autoriteiten in Thailand de strijd tegen de smokkelaars hebben opgevoerd.