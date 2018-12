Er is steeds meer werk, maar niet in de financiële sector

Het aantal werknemers in de financiële sector blijft dalen, terwijl in veel andere sectoren bedrijven vechten om nieuwe werknemers. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werknemers in de financiële sector tussen 2006 en 2016 is gedaald met 43.000, terwijl in heel Nederland in dezelfde periode het aantal werknemers steeg met 334.000.

Doordat de klanten van banken steeds meer internetbankieren en minder de filialen binnenstappen, zijn er minder werknemers nodig. Ook verloren veel mensen hun baan door de bankencrisis.

In 2016 stopten 12.000 mensen al dan niet gedwongen met hun baan in de financiële dienstverlening. Meer dan veertig procent van hen kwam in de WW terecht. Dat aandeel is aanzienlijk hoger dan het gemiddeld aantal WW'ers in andere bedrijfstakken. Dat ligt op 23 procent.