Bowi van #SorryJohan doet stap terug: 'Je krijgt veel stront over je heen'

Na de uitspraken van Derksen ontstond op sociale media de hashtagSorryJohan, waarmee homo's persoonlijke verhalen deelden over hun coming-out en over de discriminatie waarmee ze te maken krijgen.

"Sorry Johan, dat ik zeven jaar met een geheim heb rondgelopen omdat ik bang was iedereen kwijt te raken", "Sorry Johan, dat ik bang was in elkaar geslagen te worden mocht 'het geheim' uitlekken", "Sorry Johan, dat ik spreek over mijn partner en niet mijn man", waren enkele ervaringen die werden getwitterd. Jong zelf kreeg op sociale media behalve bijval ook veel kritiek: zijn initiatief zou niet oprecht zijn, hij moest niet zo moeilijk doen en hij werd onder meer een aandachtszoeker genoemd.

'Het is tegenstrijdig'

"De eerste week na de ophef, durfde ik niet meer alleen over straat. Dat is gelukkig wel verbeterd", zegt hij nu. Hij heeft goed nagedacht over de vraag of hij opnieuw in de publiciteit wil komen. "Het is tegenstrijdig. Aan de ene kant krijg ik nu waarschijnlijk weer alles over me heen, aan de andere kant wil ik heel graag laten horen wat de reden is dat ik een stap terug doe."