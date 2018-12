Robbe (12) overspoeld met positieve reacties na coming out: 'Ze vinden het gaaf'

Robbe is blij met de positieve reacties en vindt het belangrijk dat homoseksualiteit "niet meer gek wordt gevonden". Hij is "heel zeker" over zijn gevoel, maar vond het toch spannend om het aan zijn ouders te vertellen.

"Ik was bang wat de reactie van m'n ouders zou zijn. Ik liep er al heel lang mee rond. En gisteren zei ik in een keer: 'ik ben homo'. Dat klinkt heel gek, maar zo was het wel. Meteen toen ik het zei, dacht ik: waarom zei ik het? Maar ze reageerden heel positief. Het was fijn dat ik zo eerlijk kon zijn, en dat het goed was."