Gewonden bij grimmig rechts protest in Brussel

Een demonstratie in Brussel tegen het VN-migratiepact verloopt grimmig. Volgens Belgische media zijn er enkele gewonden gevallen. Bij de Europese instellingen zijn ruim 5000 tegenstanders van het pact op de been. De politie heeft het waterkanon en traangas ingezet.

De 'Mars tegen Marrakesh', georganiseerd door Vlaams Belang van Filip Dewinter en andere rechtse groeperingen, was in eerste instantie verboden, maar mocht later alsnog doorgaan. Dewinter was onder de betogers, net als Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse beweging Schild en Vrienden.

Er werd geroepen "linkse ratten, rol uw matten", "eigen volk eerst" en "geen jihad in onze staat".

De mars die de betogers hadden georganiseerd, liep uit op rellen. Demonstranten gooien met stenen, flessen en hekken. Na enige tijd mengden zich ook 200 hooligans in zwarte kleding en bivakmutsen onder de demonstranten. Ze schreeuwden 'Belgium hooligans'.

De politie voert charges uit: