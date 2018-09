België valt over reportage over ultrarechtse jongeren

In België wordt van links tot rechts geschokt gereageerd op een tv-reportage over de ultrarechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Het parket van Oost-Vlaanderen stelt een onderzoek in om te bekijken of strafbare feiten zijn gepleegd.

In het programma Pano van de Vlaamse publieke omroep werd een beeld geschetst van de beweging rond de 25-jarige Dries Van Langenhove. Schild & Vrienden is een op militaire leest geschoeide beweging van zo'n 190 kernleden, die een fysieke en gewapende voorbereiding predikt op een komende burgeroorlog. De leiding stimuleert de leden om op strategische en belangrijke maatschappelijke functies te komen.

De beweging heeft in totaal zo'n 900 leden, die in een afgesloten Facebookgroep informatie uitwisselen. De Facebookpagina telt 14.000 volgers. In de besloten chatsessies worden radicale, racistische en gewelddadige standpunten uitgewisseld, bleek uit de reportage.

"Zorgelijk, walgelijk"

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois van de Nieuwe Vlaamse Alliantie (N-VA) zegt dat hij diep geschokt is door de racistische en antisemitische uitingen, die hij walgelijk en in strijd met de fundamenten van de samenleving noemt.

De partijvoorzitter Chris Beke van de christen-democraten waarschuwt dat dit niet moet worden onderschat en dat er niet om gelachen moet worden. "Dit is echt zorgelijk. Niet mijn Vlaanderen", zegt hij. Minister van Justitie Koen Geens zegt dat deze mensen recht hebben op een een vrije mening, maar dat die dreigt om te slaan in vreemdelingenhaat en racisme.

Van Langenhove zelf is studentenvertegenwoordiger aan de universiteit van Gent, en vier leden van zijn beweging zijn verkozen in de Vlaamse jeugdraad. De liberale partijvoorzitter Gwendolyne Rutten zegt daarover "dat het fascisme dreigt door te dringen in het hart van de universiteit en de Jeugdraad".