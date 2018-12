Na protest WO in Actie: geen concrete resultaten, 'wel een nieuwe beweging'

Daarbij speelt, naast de werkdruk, ook nog de toename van het aantal tijdelijke contracten. "Sinds tien à vijftien jaar is er een hele groep jonge docenten gekomen met hele precaire, tijdelijke contracten. Mensen die van de ene baan naar de andere hoppen, zonder perspectief", zegt Bod. "Ik heb wel een vaste baan, maar ik stond daar voor de jongere docenten. Om hen een hart onder de riem te steken."

Staking

Concreet resultaat heeft de betoging nog niet opgeleverd, behalve een uitnodiging van de minister om in gesprek te gaan. Maar Bod ziet dat er wel degelijk meer is bereikt met WOinActie. "Het is niet makkelijk om 2000 mensen om de been te krijgen, zeker niet bij wetenschappers met hun overvolle agenda's", zegt hij. "We spreken inmiddels elke maand af, rond 15 januari weer. En dan gaan we kijken wat we verder gaan doen. Wellicht is de volgende stap nog één keer een ludieke actie."

Bod sluit ook een staking bij universiteiten niet uit. Zo'n actie zou zeer uitzonderlijk zijn, maar de hoogleraar deinst daar niet voor terug. "Als de situatie echt op de spits wordt gedreven, dan gaan we kijken wat een slimme datum is voor een staking. Daar hebben we het al over gehad, ook met besturen van universiteiten."

Grotere dreiging

Dat staken daadwerkelijk iets uit kan halen, weet Bod uit ervaring. Bij een eerdere baan, in Schotland, dreigden medewerkers in de laatste tentamenweek te gaan staken. "Die dreiging werd groter en groter. Uiteindelijk gaf de Schotse regering toen toe."

Of de staking er ook echt komt, hangt volgens hem af van de minister. WO in Actie wil dat die ruim een miljard euro per jaar uittrekt voor het wetenschappelijk onderwijs en dat twee bezuinigingen van in totaal 202 miljoen euro van tafel gaan.

Of dat op korte termijn gaat gebeuren, is zeer de vraag. Het ministerie van Onderwijs heeft bij de begroting voor 2019 te maken met een tegenvaller van 212 miljoen euro, door een verkeerde schatting van het aantal studenten.