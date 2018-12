Wekdienst 13/12: onderzoeksresultaten Stint en May gaat naar Brussel

En dan nog even dit

Ajax blijft ongeslagen in de Champions League en overwintert. Toch overheerst de teleurstelling over het mislopen van de groepswinst na de spectaculaire 3-3 tegen Bayern M├╝nchen. Daley Blind baalt van de slotfase. "We spelen zo sterk na de rust. Maken op prachtige wijze de 1-1 en dan geven we het nog weg in de slotfase. Dat is zo zonde!"

"Iedereen heeft kunnen smullen. We hebben met volle passie gespeeld", reageert aanvoerder Matthijs de Ligt. "We hebben geen enkele wedstrijd verloren in de Champions League, daar mogen we best trots op zijn. Maar het liefst word je eerste, daardoor heerst toch een gevoel van teleurstelling."

Trainer Erik ten Hag had een gretig Ajax aan het werk gezien. "Dit team is ongelooflijk hongerig en ambitieus. Ze zijn vanaf de eerste minuut losgegaan." Over de volgende tegenstander maakt hij zich geen grote zorgen. "We hebben nu tegen een topploeg in Europa gespeeld en we krijgen er straks weer eentje. Als we leren van de fouten en het spel dat we bij vlagen hebben laten zien frequenter op de mat leggen, hebben we een kans."