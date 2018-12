Asbestdaken omgeturnd tot energiecentrales

Asbestdaken veranderen de komende jaren in energiecentrales. Tenminste, als het aan energiebedrijf Essent ligt. Dat gaat namelijk asbestdaken, vooral bij boerenbedrijven, verwijderen en vervangen door een dak vol zonnepanelen. De kosten daarvan zijn voor het energiebedrijf dat in ruil daarvoor de groene stroom gaat verkopen.

Na twintig jaar zijn de zonnepanelen voor de eigenaar van het gebouw. Dan is er volgens Essent nog vijf jaar garantie op de panelen en ligt de opbrengst nog op tachtig procent.

Goed gevoel

Ruitersportcentrum Geraedts in het Limburgse Beek is het eerste bedrijf dat in zee is gegaan met het energiebedrijf. Bijna 5000 vierkante meter asbestdak is daar omgebouwd tot een dak met 660 zonnepanelen.

Eigenaar Lei Geraedts is er trots op: "Nu heb ik een schoon dak dat ook nog eens groene stroom opwekt voor zo'n 66 gezinnen, waardoor op andere plaatsen minder grijze stroom opgewekt hoeft te worden. Daar krijg ik een goed gevoel van."

Asbestverbod

In Nederland ligt volgens Essent ongeveer 68 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak, waarvan zo'n tachtig procent bij agrariƫrs. Die asbesthoudende daken zijn sinds 2015 verboden.

Stella Brenninkmeijer, directeur Marketing Development van Essent: "Veel agrariƫrs willen wel graag saneren, maar zien op tegen de hoge kosten en het gedoe."

Volgens Brenninkmeijer passen op de totale voorraad asbestdaken in totaal zo'n 17 miljoen zonnepanelen. Dat is goed voor het stroomverbruik van circa 1,6 miljoen huishoudens en een CO2-besparing van 3,2 megaton.

Jachthavens

Essent roept andere investeerders en energiemaatschappijen op om ook aan de ombouw van de asbestdaken bij te dragen.

De energieproducent verwacht in de komende vier maanden 150.000 vierkante meter asbestdak, verdeeld over 70 bedrijven, om te bouwen tot zonnecentrales. Daarmee zouden ruim 7000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Volgens Essent is niet alleen interesse van boerenbedrijven maar ook van eigenaren van bijvoorbeeld sporthallen, fabrieken of jachthavens. Om mee te kunnen doen is een minimum oppervlak van ongeveer 800 vierkante meter.

Dankzij een netwerk met installatiebedrijven verwacht Essent geen problemen met een tekort aan technisch personeel.