Reisgenoot Pakistaanse bedreiger Wilders toch verdacht

De man die op 27 augustus samen met Junaid I. met de trein van Den Haag naar Amsterdam-Sloterdijk reisde, is toch wel een verdachte. De Pakistaan Junaid I. wordt ervan verdacht dat hij PVV-leider Wilders heeft bedreigd. Het Openbaar Ministerie zei aanvankelijk dat zijn reisgenoot nergens van wordt verdacht, maar komt daar nu van terug. Mogelijk is hij medeplichtig.

Junaid I. werd eind augustus opgepakt nadat hij op Facebook een video had geplaatst waarin hij Wilders met de dood bedreigt vanwege de cartoonwedstrijd die de PVV-voorman over de profeet Mohammed wilde houden.

I. was op het moment van zijn aanhouding al een tijd in Europa. Het OM wil met de gezochte reisgenoot het netwerk van I. in Europa in kaart brengen. Wie de reisgenoot is en waar hij na de treinreis heen is gegaan, is onbekend.

Het OM beschuldigt I. van bedreiging met een terroristisch oogmerk, het voorbereiden van een moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.