China ontbiedt ambassadeur VS in Huawei-rel: aanhouding 'schandalig'

China heeft de Amerikaanse ambassadeur in Peking ontboden vanwege de arrestatie van topvrouw Meng Wanzhou van elektronicabedrijf Huawei. Zij werd vorige week zaterdag op verzoek van de Verenigde Staten opgepakt in Canada.

De VS beschuldigt haar van het schenden van het handelsembargo tegen Iran en heeft om haar uitlevering gevraagd. China noemt het verzoek van de VS "schandalig" en wil dat Meng onmiddellijk wordt vrijgelaten, schrijft staatspersbureau Xinhua.

Ambassadeur Terry Branstad is in Peking gevraagd uitleg te geven over de ontwikkelingen rond de Chinese zakenvrouw. China laat eventuele vervolgstappen afhangen van de Amerikaanse reactie.

'Zware gevolgen'

Eerder werd al de Canadese ambassadeur ter verantwoording geroepen door de Chinese regering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking waarschuwde voor "ernstige gevolgen" als Canada Meng niet vrijlaat, zonder verdere toelichting te geven.

De financieel directeur van Huawei bracht dit weekend in de cel door. Morgen bekijkt een rechter in Canada of ze op borgtocht kan worden vrijgelaten. Meng zou in de VS tot 30 jaar cel kunnen krijgen als ze schuldig wordt bevonden aan het omzeilen van de sancties tegen Iran.

Zorgen over veiligheid

Huawei is een van de grootste leveranciers van mobiele telefonie en netwerkapparatuur ter wereld. Washington maakt zich al langer zorgen over de banden tussen Huawei en de Chinese overheid, en weert de producten van de Amerikaanse markt. De VS heeft zijn bondgenoten gewaarschuwd voor informatiediefstal.

Bovendien zijn China en de VS verwikkeld in een handelsconflict. Door de arrestatie is de relatie tussen de landen verder onder druk komen te staan.