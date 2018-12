Huawei-directeur brengt weekend in cel door

De in Canada gearresteerde Huawei-topvrouw Meng Wanzhou brengt het weekend in de cel door. De rechter heeft een hoorzitting over haar vrijlating geschorst tot maandag. Hij zegt tijd nodig te hebben om na te denken over de voorwaarden waaronder ze op borgtocht vrij kan komen.

Meng werd zaterdag aangehouden in Vancouver. De VS heeft om haar uitlevering gevraagd.

Tot nu toe zijn er op Mengs verzoek geen details naar buiten gebracht over de zaak, maar dat wordt door de rechter nu wel toegestaan. De financieel directeur van Huawei wordt verdacht van fraude. Via het bedrijf Skycom zou Huawei apparatuur aan de Iraniƫrs hebben verkocht en zo de Amerikaanse sancties hebben overtreden in de periode 2009-2014.

Meng zou net hebben gedaan alsof Skycom en Huawei twee verschillende bedrijven waren, terwijl dat in feite niet zo was. Ook zouden Meng en Huawei tegen Amerikaanse banken hebben gelogen over zakelijke transacties in Iran.

Vluchtrisico

In de VS kan Meng 30 jaar cel krijgen. Volgens de vertegenwoordiger van de Canadese overheid is Meng een vluchtrisico en moet daarom geen borgtocht worden toegekend. Haar advocaat spreekt dat tegen en zegt dat Mengs eergevoel voorkomt dat ze een rechterlijk bevel zou overtreden.

Meng werd gearresteerd op de dag dat de presidenten Trump en Xi Jinping in Argentiniƫ een pauze van 90 dagen afspraken in het handelsconflict tussen de VS en China. De arrestatie heeft de toch al gespannen relatie tussen de twee landen verder onder druk gezet. China wil dat Meng onmiddellijk wordt vrijgelaten.