Openbaar Ministerie sluit weer deal met kroongetuige in liquidatiezaak

Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw een deal gesloten met een kroongetuige in een liquidatiezaak. Het is de derde keer in een jaar tijd dat het OM dat heeft gedaan. De samenwerking leidt tot kritiek.

De kroongetuige, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, heeft in drie moordzaken een verklaring afgelegd. Hij heeft onder meer verteld over Patrick V., die is veroordeeld voor de moord op Tommie van der Burg vier jaar geleden in Eindhoven. Nico Meijering is de advocaat van V. en hij bevestigt een bericht van De Telegraaf over de kroongetuige.

Meijering vindt de inzet van de kroongetuige onbegrijpelijk. Het is volgens hem een ultiem middel dat niet moet worden gebruikt als iemand al veroordeeld is. Hij spreekt van "een epidemie".

De nieuwe kroongetuige heeft volgens Meijering ook verklaringen afgelegd over de onopgeloste moord op Leon Kok in 2001 in Nijmegen en een schietpartij met dodelijke afloop in 2016 in Rotterdam.

Ridouan T.

Eerder dit jaar werd een kroongetuige ingezet in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan T., die achter een aantal liquidaties zou zitten. T. was ook van plan om officier van justitie Plooij te laten vermoorden, schreef NRC gisteren.

Het OM sloot verder een deal met een kroongetuige die wil vertellen over een liquidatie in Breukelen in 2017. Daarbij zouden leden van motorclub Caloh Wagoh betrokken zijn geweest.