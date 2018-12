'Kopstukken onderwereld overwogen moord op officier van justitie'

Kopstukken van de Nederlandse onderwereld overwogen officier van justitie Koos Plooij te liquideren. Dat schrijft NRC op basis van onderschepte berichten uit kringen van de criminelen die ook wel bekend staan als de 'mocromaffia'.

Plooij houdt zich al twee decennia bezig met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Hij was betrokken bij grote strafzaken, zoals het proces tegen Willem Holleeder. De afgelopen drie jaar werkte hij mee aan zaken waarbij verschillende vooraanstaande criminelen betrokken waren.

Het moordplan zou geopperd zijn door de 40-jarige Ridouan T., die in verband wordt gebracht met verschillende liquidaties in de criminele wereld. De kroongetuige in het onderzoek naar een reeks afrekeningen in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld noemt hem 'liquidatiebaas'.

OM vreest moordaanslag

De berichten zijn op 17 april 2016 verstuurd. NRC schrijft dat met de teksten de vrees binnen het OM is bevestigd dat de verharding van het criminele milieu kan leiden tot de moord op een magistraat.