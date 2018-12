Schip Aquarius stopt met reddingsmissies Middellandse Zee

Het reddingsschip Aquarius komt niet meer in actie op de Middellandse Zee. Dat meldt Artsen zonder Grenzen dat het schip samen met partner SOS Méditerranée beheert.

Sinds 2016 werden met het schip tienduizenden migranten die op weg waren naar Europa uit het water gered of van vaak niet zeewaardige boten gehaald.

Het liefst was Artsen zonder Grenzen doorgegaan met de Aquarius, maar de organisatie zegt dat de Italië dat onmogelijk heeft gemaakt. "De Italiaanse regering, gesteund door andere Europese landen, heeft onze hulp als onwettelijk bestempeld, verdacht gemaakt en geblokkeerd door de registratie van het schip in te trekken. Daardoor kan de Aquarius niet uitvaren."

'Zwarte dag'

Directeur Nelke Manders van Arsten zonder Grenzen: "Dit is een zwarte dag. Het stoppen van de Aquarius betekent dat er onnodig mensen op zee zullen omkomen."

De Aquarius was tot september het laatste reddingsschip dat voor de kust van Libië voer. Vorig jaar waren er in dat gebied nog vijf organisaties met schepen actief. De Aquarius ligt sinds oktober in de haven van Marseille, omdat het schip zijn Panamese vlag waaronder het voer was kwijtgeraakt.

Minder migranten

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zegt dat er dit jaar meer dan 2000 mensen zijn verdronken in de Middellandse Zee. Het aantal migranten dat over zee naar Europa probeert te komen, is wel flink gedaald.

Volgens de IOM maakten in de eerste helft van dit jaar ruim 46.000 migranten de overtocht. In dezelfde periode van 2017 waren dat er meer dan 100.000.