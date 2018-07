Halvering aantal migranten via Middellandse Zee naar Europa

In de eerste helft van dit jaar is het aantal migranten dat via de Middellandse Zee naar Europa probeerde te komen gehalveerd ten opzicht van de eerste zes maanden vorig jaar. Vooral aan de kust van Italië arriveerden minder mensen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) maakten in de eerste helft van dit jaar 46.449 migranten de overtocht. In dezelfde periode van 2017 waren dat er 101.213.

De sterkste daling was te zien in Italië. Arriveerden daar vorig jaar tot juli nog ruim 85.000 migranten, de afgelopen maanden waren dat er nog geen 17.000. "Een daling van tachtig procent en die trend van afnemende aantallen versnelt", zegt een woordvoerder van IOM.

Zomermaanden

De meeste mensen wagen de overtocht in de zomermaanden. "De afgelopen twee jaar waren dat er gemiddeld zo'n 20.000 per maand naar Italië." Sinds april dit jaar blijft dat aantal rond de 3000 hangen.

De migranten lijken zich deels te verplaatsen naar Spanje. Het aantal mensen dat daar aan land kwam verdubbelde vergeleken met een jaar geleden van meer dan 6500 naar bijna 16.000.

De overtocht kostte de afgelopen zes maanden 1412 mensen het leven. In de eerste helft van 2017 registreerde het IOM 2340 slachtoffers op de Middellandse Zee. De organisatie waarschuwde deze week wel dat het aantal mensen dat naar Europa wil komen snel dreigt toe te nemen omdat ze bang zijn dat Europa de grenzen sluit. Daardoor is er een alarmerende toename van het aantal verdrinkingen.