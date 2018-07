Dit jaar ruim 1400 migranten verdronken op Middellandse Zee

Het aantal migranten dat verdrinkt in de Middellandse Zee stijgt de laatste tijd snel doordat meer mensen de oversteek wagen, uit angst dat Europa de grenzen sluit, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In de afgelopen dagen zijn zeker 204 mensen, die in onveilige boten van mensensmokkelaars naar Europa probeerden te komen, verdronken.

In de eerste helft van dit jaar hebben 1405 migranten de reis over zee niet overleefd, maakte de IOM vandaag bekend. Dat cijfer ligt 40 procent hoger dan het dodental dat de internationale organisatie gisteren nog hanteerde. Pas daarna werd duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen bij ongelukken op zee op 19 en 20 juni.

In de eerste helft van vorig jaar kwamen veel meer mensen om bij de oversteek van de Middellandse Zee, namelijk 2264.

Wanhoop onder migranten

De IOM spreekt van een "alarmerende toename" van het aantal verdronkenen. "Smokkelaars maken misbruik van de wanhoop onder migranten over nieuwe strengere maatregelen van de EU om de oversteek vanuit Afrika tegen te gaan", staat in een verklaring.

De organisatie wijst erop dat de migratieroute naar de Europese Unie, eerst over land door de Sahara en daarna over zee, het dodelijkste migratietraject ter wereld is.