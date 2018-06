Dit doet een week lang ronddobberen op zee met Aquarius-migranten

"We verwachten vanavond rond 21.00 uur in de haven van Valencia aan te komen. Ik geloof dat we eergisteren tussen Sardinië en Corsica door zijn gevaren richting Spanje, maar ik begin de dagen wat kwijt te raken hier."

Aan het woord is Aloys Vimard, de Franse projectleider van Artsen zonder Grenzen op het reddingsschip Aquarius. Samen met twee Italiaanse schepen brengen ze 629 migranten naar Spanje, die een week geleden uit zee werden gered voor de kust van Libië. Aanvankelijk zaten alle migranten op de Aquarius, maar die situatie was niet houdbaar. "Het was te druk, mensen konden de toiletten niet bereiken en het duurde uren om eten uit te delen."

Onzekerheid

Nadat Italië en Malta zondag hadden laten weten dat het schip daar niet welkom was, lag het stil op zee. De sfeer aan boord werd daar niet beter van, zegt Vimard. "Er was veel onzekerheid. We wisten niet waar we heen konden." Uiteindelijk bood Spanje aan de migranten op te vangen en zetten de schepen koers richting Valencia. "We kunnen de mensen nu eindelijk vertellen waar we heen gaan. Ze zijn opgelucht, maar vragen nog vaak waar en wanneer we zullen aankomen."

Het was een zware week voor de migranten aan boord, vertelt de Spaanse journaliste Naiara Galarraga. Zij vaart voor de krant El País mee op de Aquarius. Woensdag schreef ze dat de migranten voor het eerst sinds zaterdag konden douchen en hun tanden poetsen.