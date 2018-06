'Italianen begeleiden schip vol migranten naar Spanje'

De Aquarius, het reddingsschip dat met 629 migranten op de Middellandse Zee dobbert, wordt door Italiaanse schepen naar Spanje begeleid. Volgens Spaanse media zijn twee schepen, van de Italiaanse marine en de kustwacht, onderweg naar het schip.

De opvarenden zouden worden verdeeld over de Aquarius en de twee Italiaanse schepen en vervolgens naar Mallorca worden gebracht.

Vanmiddag vergadert een speciale commissie van de Spaanse regering over de kwestie en dan worden meer details bekendgemaakt over de opvang van de 629 migranten.

Zondagavond werd duidelijk dat zowel Italië als Malta het schip niet wilde opnemen. Gisteren zei Spanje dat het het schip wel wilde verwelkomen. "Het is onze plicht om een humanitaire ramp te voorkomen", zei de Spaanse regering in een verklaring.

Het duurt vermoedelijk drie tot vier dagen voordat de Aquarius in Spanje aanmeert. Intussen is de situatie aan boord zorgelijk; op het schip zitten onder anderen 123 alleenreizende minderjarigen en zeven zwangere vrouwen, die dit weekend uit het water zijn gered. Verschillende passagiers hebben medische zorg nodig, vanwege brandwonden door benzine in het water en onderkoelingsverschijnselen. Verder zijn veel passagiers angstig.

Ook was er een voedseltekort, maar de Maltese autoriteiten hebben eten en drinken aan boord gebracht.

De meeste migranten op de Aquarius zijn door de Italiaanse marine en kustwacht uit zee gehaald. De migranten zijn niet welkom in Italië, nu een rechts-populistische regering het daar voor het zeggen heeft.