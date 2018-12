Rapper Boef speelt voor Sinterklaas en deelt 263 cadeaus uit in azc

Het management van rapper Boef zegt dat hij alle benodigdheden voor de actie zelf heeft geregeld. "Hij heeft de cadeaus uit eigen zak betaald, hij heeft een busje gehuurd om de cadeaus te vervoeren en hij heeft zelfs op basis van leeftijdscategorie├źn inkopen gedaan."

Het is niet voor het eerst dat de rapper in het nieuws komt omdat hij uitdeelt. Via Instagram geeft hij vaker cadeaus aan zijn volgers. Zo beloofde hij eerder deze week aan drie volgers duizend euro als ze een 9+ op school zouden halen.

Negatieve aandacht

In het verleden is rapper Boef ook minder positief in het nieuws gekomen. Begin dit jaar raakte hij in opspraak omdat hij in een video op Snapchat twee vrouwen kechs, straattaal voor 'hoeren', had genoemd. Daarvoor bood hij later excuses aan.

Ook kreeg hij eerder een taakstraf van 80 uur omdat hij in een vlog "ik neuk je dochter" had gezegd tegen een politieagent.