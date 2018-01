Rapper Boef zegt sorry: vrouwen hoeren noemen is dom

Rapper Boef heeft zijn excuses aangeboden voor twee vlogs. Soufiane Boussaadia, zoals de 24-jarige artiest eigenlijk heet, kreeg in de Nieuwjaarsnacht een lift van drie vrouwen. Boussaadia plaatste hierover een video in chatapp Snapchat. Daarin noemde hij de vrouwen 'kechs' - hoeren in straattaal.

De video kwam Boussaadia op kritiek te staan op sociale media, wat hem niet tegenhield opnieuw een video te maken. Daarin ging hij nog iets verder. "Ik heb een paar mensen boos gemaakt, omdat ik kechs zeg. Maar wat doen jullie in een club met alcohol, korte rokjes, om acht uur 's ochtends?", zei hij in de video.

"Als je thuiszit, hele dag niks doet, studeren, lief doen, dit dat, mamma pappa luisteren, dan noem ik je een vrouw. Maar ga niet als je een kech bent, boos worden als ik je een kech noem. Want je bent een kech. Klaar, snap je?", aldus Boussaadia.

Hij zei verder niet te begrijpen dat zoveel mensen een mening hebben over zijn video's. "Weet je wat jij moet doen? Verwijder mij! Verwijder mij! Ga iemand anders toevoegen!"

'Sorry'

In een nieuwe vlog heeft Boussaadia vanmiddag zijn excuses gemaakt. Daarin zegt hij dat de video in de Nieuwjaarsnacht gemaakt is in een dronken bui. "Het is dom en sorry voor alle vrouwen die ik heb beledigd." Over het gebruik van het woord kech zegt hij: "Wij rappers gebruiken die woorden, dat is niet als een belediging bedoeld."