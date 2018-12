Tientallen invallen in Nederland bij grote internationale actie tegen maffia

Politie en justitie in Nederland, België, Italië en Duitsland zijn bezig met een grote actie tegen de Italiaanse maffiaorganisatie 'ndrangheta. In Nederland vinden tientallen invallen plaats, maar details wil de politie nog niet geven.

De criminele organisatie 'ndrangheta komt uit het Italiaanse Calabrië, maar is door heel Europa actief. In de vier landen vinden op dit moment arrestaties en inbeslagnames plaats.

"'Ndrangheta heeft de Siciliaanse cosa nostra inmiddels verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië", zegt verslaggever Marc Hamer. "In Nederland houdt de organisatie zich vooral bezig met drugssmokkel via de bloemenbranche, omdat die een heel fijnmazig distributienetwerk heeft."

'Ndrangheta is een grote speler in de cocaïnehandel en houdt zich verder bezig met witwassen door investeringen in bijvoorbeeld de horeca.

Vakantiepark

"Nederland is een bekend land voor 'ndrangheta", zegt Hamer. "Tussen 1992 en 2014 zijn hier 55 maffialeden aangetroffen die in Italië werden gezocht. Een van hen verbleef in een vakantiepark in Flevoland, waar hij zijn vrouw en kinderen ontmoette. Ze voelen zich veilig in Nederland."

Begin vorig jaar werd 'ndrangheta een gevoelige slag toegebracht met de aanhouding van Santo Vottari. "Hij was de baas van de maffiaorganisatie en een van de meest gezochte criminelen in Europa", zegt Hamer. "Vottari was onder meer betrokken bij een geruchtmakende moord in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden. Daar werden bij een vete tussen twee maffiaclans zes Italianen doodgeschoten voor de deur van een pizzeria."

Persconferentie

De actie van vandaag, die de codenaam Pollino heeft meegekregen, houdt verband met een Europees onderzoek dat al in 2016 begon. Vanmiddag om 12.00 uur is er bij Eurojust, de Europese instantie voor justitiële samenwerking, een persconferentie waarin meer informatie wordt gegeven.