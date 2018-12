Overweg uit 'viral-filmpje' Geleen vanaf nu dicht

Vandaag is er een hek voor de spoorwegovergang geplaatst. President-directeur Pier Eringa van ProRail, die een speerpunt heeft gemaakt van het opheffen van onbewaakte overwegen, was daarbij aanwezig.

"Dit is een hele gevaarlijke overweg", zei hij. "Het is er eentje over het hoofdrailnet en je hebt er erg slecht zicht. Een tijdje geleden hebben we hier een camera opgehangen, waarvan de spectaculaire beelden waarbij het nét goed afliep inmiddels bekend zijn. Dat was voor ons en de gemeente Sittard-Geleen reden genoeg om deze gevaarlijke overweg zo snel mogelijk te sluiten."

Binnen nu en jaar komt er een tunnel voor voetgangers en fietsers. Tot die tijd worden ze omgeleid via een alternatieve route.

Vijf jaar

In Nederland zijn nog meer dan honderd onbewaakte overwegen en ProRail wil dat ze allemaal zo snel mogelijk worden gesloten. "De beste overweg is géén overweg", herhaalde Eringa. Het kabinet heeft als doel dat er over vijf jaar geen onbewaakte overwegen meer zijn.