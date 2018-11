Onbewaakte overweg Geleen dicht, filmpje bijna-ongeluk gaat viral

ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben besloten om de onbewaakte spoorwegovergang bij de Raadskuilderweg in Geleen met ingang van maandag te sluiten. Aanleiding is de toename van het aantal bijna-ongelukken bij de overgang.

Er zijn in Sittard-Geleen verschillende onbewaakte overgangen, waarvan die aan de Raadskuilderweg en de Lintjesweg het meest onveilig zijn. Er zijn plannen om ze te sluiten voor langzaam verkeer, dat in de toekomst gebruik moet gaan maken van tunnels. Die worden aangelegd in de jaren 2020 tot 2022.

De overweg is te zien in een campagne van ProRail, dat filmpjes online zet van bijna-ongelukken bij onbewaakte overgangen, naar aanleiding van het aantal gevaarlijke situaties: dit jaar waren er al ruim 3600 incidenten die vaak met camera's zijn vastgelegd. Het filmpje van de overgang in Geleen op YouTube gaat wereldwijd viral: er hebben tot nu toe bijna een miljoen mensen naar gekeken.