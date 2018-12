Nederlandse chipmaker: 'Mosterd na de maaltijd' wat Xi en Trump bespraken

Bij NXP werken wereldwijd zo'n 31.000 mensen, verspreid over 33 landen in Europa, Aziƫ en Amerika. In Nederland heeft het bedrijf ongeveer 2300 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Eindhoven, en in Nijmegen staat een van de fabrieken waar de chips worden gemaakt. Ook in China staat een aantal van deze fabrieken.

De multinational produceert chips voor auto's, huishoudelijke apparaten, paspoorten, openbaar vervoer, contactloos betalen en beveiliging. De omzet vorig jaar was 9,26 miljard dollar.

"Het is een belangrijke overnamekandidaat", zegt Charles Marrewijk, hoogleraar internationale economie (UU). "Ze zijn heel ver met allerlei chips, met name voor zelfrijdende auto's. Die techniek willen grote bedrijven graag in huis krijgen."

Nieuw overnamebod?

Qualcomm deed in 2016 het miljardenbod op het Nederlandse bedrijf. Het stranden van de deal kostte de Amerikaanse chipgigant alsnog 2 miljard dollar, een zogeheten break-up-fee.

Sindsdien heeft het bedrijf ruim 22 miljard dollar uitgegeven aan het kopen van eigen aandelen, meldt persbureau Bloomberg. Daarmee zou Qualcomm de financiƫle reserves, eerder bedoeld voor de stukgelopen overname, grotendeels hebben verbruikt. Een nieuw bod op NXP ligt voor dit bedrijf dus niet direct voor de hand.

En zelfs als Qualcomm een nieuwe overname overweegt, dan zal het bedrijf volgens Marrewijk nog wel even wachten met een bod. De handelsoorlog tussen de VS en China is immers nog niet definitief ten einde. Xi en Trump bereikten gisteren een 'wapenstilstand': de komende negentig dagen leggen ze elkaar geen nieuwe invoerheffingen op. Gedurende deze periode wordt er verder onderhandeld voor een definitieve oplossing voor het handelsconflict.