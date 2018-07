Overname Nederlandse chipmaker NXP door Qualcomm gaat niet door

De Nederlandse chipmaker NXP wordt hoogstwaarschijnlijk niet overgenomen door Qualcomm. Deze Amerikaanse chipgigant had een bod gedaan van 44 miljard dollar.

De Chinese mededingingsautoriteit heeft nog geen akkoord gegeven voor de overname. Hiervoor heeft het nog een paar uur de tijd, maar Qualcomm-bestuursvoorzitter Steven Mollenkopf zei tegen analisten dat hij geen verandering verwacht "in het huidige geopolitieke klimaat", schrijft persbureau AP. China en de VS zijn verwikkeld in een handelsconflict.

Zelfrijdende auto's

Qualcomm betaalt bij wijze van compensatie 2 miljard dollar aan NXP. Het zou de grootste overname in de chipindustrie ooit zijn. Het Amerikaanse bedrijf wilde sinds 2016 de Nederlandse chipmaker overnemen om de auto-markt te betreden. NXP maakt chips voor onder meer zelfrijdende auto's.

Verschillende mededingingsautoriteiten gingen akkoord met de deal. Begin dit jaar gaf de Europese Commissie groen licht.