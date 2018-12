'Amerika heeft een patriot verloren'

Huidige en vroegere wereldleiders prijzen president Bush sr., die vanochtend in zijn huis in Houston overleed. Als een van de eersten reageerde Bush' zoon, George W., de 43ste president van de VS, die de integriteit van zijn overleden vader roemde.

President Trump prijst vanuit Argentinië zijn voorganger om diens leiderschap. "Hij vond altijd een manier om de lat nog hoger te leggen."

Trump is in Argentinië voor de G20-top. Vanuit Zuid-Amerika laat hij weten dat hij en Melania net als de natie treuren om het verlies van de vroegere president. Volgens Trump hebben Bush' authenticiteit, humor en inzet generaties Amerikanen geïnspireerd om ook de publieke zaak te dienen.

Clinton

Oud-president Obama zegt dat de VS "een patriot en een nederige dienaar" heeft verloren. Ook hij prijst de leiderschap

van Bush. Hij bereikte volgens Obama iets wat niemand voor waarschijnlijk had gehouden, een eind aan de Koude

Oorlog zonder een schot te lossen.

De man die hem in 1992 bij de presidentsverkiezingen versloeg, Bill Clinton, zegt dat hij dankbaar is voor Bush' vriendschap. Weinig Amerikanen hebben, of krijgen, zo'n staat van dienst als president Bush, laat hij in een verklaring weten.

Clinton zegt dat Bush ook na zijn presidentschap bleef dienen. Hij verwijst daarbij naar hun samenwerking in de nasleep van orkaan Katrina die New Orleans trof en de tsunami in Azië. Vorig jaar stonden ze ook nog samen op een podium om geld op te halen voor orkaanslachtoffers in de VS.

Wanneer en hoe afscheid wordt genomen van Bush senior wordt later bekend.