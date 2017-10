Zeldzaam optreden Amerikaanse ex-presidenten bij orkaanbenefiet

Voor het eerst sinds 2013 zijn de vijf nog levende ex-presidenten van de Verenigde Staten samen in het openbaar verschenen. Ze waren aanwezig bij een benefietconcert voor de slachtoffers van de orkanen Harvey, Irma en Maria.

Het concert is onderdeel van het initiatief One America Appeal dat door de vijf oud-presidenten werd opgezet. De drie Democraten en twee Republikeinen hopen naar eigen zeggen het land te verenigen om samen de orkaanslachtoffers in in Texas, Florida, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden te helpen.

Presidenten

De avond werd gehouden in Texas, de thuisstaat van George H.W. Bush. De vader van de latere president George W. Bush is 93 jaar oud en lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij zat in een rolstoel, geflankeerd door zijn zoon, Jimmy Carter, Barack Obama en Bill Clinton.

De zittende president Donald Trump verscheen op een groot scherm. Hij sprak van de "hartverscheurende verwoestingen" die de orkanen hadden aangericht. In de nasleep hebben Amerikanen gedaan "waar we het beste in zijn", aldus Trump. "We hebben ons verenigd, hebben elkaar geholpen en zijn in deze tijden veerkrachtig gebleven."

Trump dankte zijn voorgangers, die hij omschreef als "enkele van de voortreffelijkste dienaren van de publieke zaak". "Dit prachtige initiatief herinnert ons eraan dat we waarlijk één natie zijn onder God, allen verenigd in onze gedeelde waarden en onze toewijding aan elkaar."

Na orkaan Maria kreeg Trump kritiek dat hij te weinig deed om de slachtoffers in Puerto Rico te helpen. Een groot deel van de infrastructuur op het eiland is verwoest. Nog altijd zitten grote delen van het eiland zonder stroom.

Geld

One America Appeal heeft tot nu toe 31 miljoen dollar (26 miljoen euro) opgeleverd, zei een woordvoerder van Bush sr. tegen persbureau AP. Bij het benefiet traden onder anderen de band Alabama, Sam Moore en Lyle Lovett op.