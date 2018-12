Oud-president George H. W. Bush (94) overleden

Oud-president George H.W. Bush is overleden. Hij is 94 jaar geworden. Dat heeft de familie laten weten. De Republikein Bush senior, vader van president George Bush jr., was de 41e president van de Verenigde Staten van 1989 tot 1993,

De 'oude' Bush kampte al langer met gezondheidsproblemen. Dit voorjaar lag hij nog in het ziekenhuis met een bloedinfectie. In april dit jaar overleed zijn vrouw Barbara Bush op 92-jarige leeftijd.

Bush was vice-president onder Ronald Reagan en volgde hem in 1989 na twee termijnen op, met de later verbroken belofte dat er geen belastingverhogingen zouden komen. Na een periode van grote economische bloei onder Reagan, draaide de Amerikaanse economie onder Bush matig. Mede daardoor verloor hij in 1992 de verkiezingen van de Democraat Bill Clinton.

In de buitenlandse politiek had Bush meer succes. Tijdens zijn presidentschap kwam er een eind aan de Koude Oorlog en de Duitse deling en stortte de Sovjet-Unie in. Hij reageerde daar op met een gematigd en pragmatisch beleid.

Zijn grootste succes was de overwinning in de Golfoorlog in 1991, toen een internationale coalitie onder leiding van de VS de Iraakse dictator Saddam Hussein verjoeg uit Koeweit, die dat buurland in de zomer van 1990 had bezet. Het regime van Saddam wankelde, maar Bush besloot niet door te stoten naar Bagdad en liet Saddam zitten, uit vrees dat anders chaos zou ontstaan en Iran zou profiteren. Pas zijn zoon zou de dictator verdrijven.