Wekdienst 29/11: hoger beroep Michael P. en vonnis 'Audi-bende'

Wat heb je gemist?

Er bestaat een nauwe samenhang tussen het behalen van de klimaatdoelstellingen en de volksgezondheid. De trends in klimaatverandering betekenen zowel nu als in de toekomst een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van mensen in de hele wereld. Dat schrijft een internationale groep wetenschappers in het rapport The Lancet Countdown 2018.

Nederlandse wetenschappers van de acht academische ziekenhuizen en de verpleegkundigenorganisatie V&VN hebben het rapport, dat sinds 2015 verschijnt, vertaald naar de Nederlandse situatie. In ons land vallen jaarlijks meer dan 8000 doden door fijnstof, schrijven ze.

Ander nieuws uit de nacht:

'Recordaantal boetes voor negeren rood kruis'; De Telegraaf meldt dat dit jaar al 1500 bestuurders zijn bekeurd. "En dat terwijl het jaar nog niet ten einde is", zegt Rijkswaterstaat.

Argentijnse rechter start vooronderzoek tegen kroonprins Mohammed bin Salman; hij reageert op het verzoek van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch om de Saudische kroonprins te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid.

Voor het eerst in jaren minder Nederlandse producten naar China; de export had in de eerste acht maanden van dit jaar een omvang van bijna 4,8 miljard euro, 860 miljoen euro minder dan in dezelfde periode in 2017.

En dan nog even dit:

Wie op Twitter @putinRF_Eng volgde en dacht daarmee updates van het officiële Engelse account van de Russische president Poetin te krijgen, heeft het mis. Twitter heeft het account offline gehaald. Jarenlang werd gedacht dat dit inderdaad een officieel account van Poetin was, maar volgens het Kremlin klopt dat niet.

"We schorsen @putinRF_Eng vanwege een valse identiteit. We baseren dat op gegevens die Russische overheidsfunctionarissen hebben verstrekt", schrijft Twitter in een statement. Het account had meer dan een miljoen volgers.