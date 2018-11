Voor het eerst in jaren minder Nederlandse producten naar China

Voor het eerst in jaren is de export van Nederlandse goederen naar China gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat in de eerste acht maanden van dit jaar Nederland 15 procent minder goederen van eigen makelij naar China exporteerde dan in dezelfde periode vorig jaar.

De export naar China had in de eerste acht maanden van dit jaar een omvang van bijna 4,8 miljard euro. Dat is 860 miljoen euro minder dan in dezelfde periode in 2017.

Een deel van de afname is te verklaren doordat China een importverbod heeft ingesteld voor verschillende soorten afval. De export naar China van industrieel afval is dit jaar dan ook 60 procent minder dan vorig jaar.

Minder machines naar China

Opvallend is dat ook de export van gespecialiseerde machines flink afnam, met 40 procent. Dat zijn vooral machines die kunnen worden ingezet in het productieproces.

Volgens een woordvoerder van het CBS is het nog te vroeg om te zeggen dat hier sprake is van een trend. Het kan ook een tijdelijke dip zijn na een groot aantal opdrachten in eerdere jaren. Of de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China een factor is kan het CBS dan ook niet zeggen.

Babymelkpoeder

Babymelkpoeder is het belangrijkste exportproduct naar China. In de eerste acht maanden ging er voor bijna 700 miljoen euro aan babymelkpoeder naar China, dat is zestien procent meer dan een jaar eerder.

Behalve babymelkpoeder exporteerde Nederland voor 440 miljoen euro aan andere voedingsmiddelen, waaronder vlees- en zuivelproducten.